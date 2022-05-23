Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay-KKTC deniz otobüsü seferlerine olumsuz hava engeli
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Hatay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılamayacak.
Hatay Deniz Otobüsünün (HADO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribotumuzun Hatay-KKTC hattındaki seferleri bu hafta için iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca bilet alan yolculara bilgilendirme yapıldığı ve iptal edilen hat ücretlerinin iade edileceği duyuruldu.
Akdeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribotumuzun Hatay-KKTC hattındaki seferleri bu hafta için iptal edilmiştir.— Hatay Deniz Otobüsü - HADO (@HADOHATAY) May 23, 2022
Bilet alan yolcularımız bilgilendirilmiş, elimizde olmayan sebeple iptal edilen hat ücretleri iade edilecektir.
Saygılarımızla.
Etiketler: Deniz Otobüsü Hatay
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