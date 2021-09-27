Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 8 bin lira para cezası
İstanbul'da bir düğün konvoyunda yolu kapatıp drift yapan sürücüye 8 bin 39 lira ceza kesildi, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
Polis ekipleri, Bağcılar'da düğün konvoyu sırasında drift yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün kimliğini tespit etti.
Yolu kapatıp eğlenen sürücüye toplam 8 bin 39 lira ceza kesildi.
Ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
Ardından sürücü "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Drift
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