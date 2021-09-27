Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da sıcaklıklar düşecek
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli'de 29, Erzincan'da 26, Iğdır'da 25, Ağrı'da 24, Erzurum'da 22, Kars'ta 21, Ardahan'da 18 derece olacak.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Hava Sıcaklıkları
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