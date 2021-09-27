Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda düzenlenen operasyonda S.S. ve O.Z. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu Kırklareli
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