Türkiye
Yolcu otobüsünün gizli bölmelerinden 8 bin 950 paket kaçak sigara çıktı20 Eylül 2019 Cuma 10:47 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 10:47
Adana'da şehirlerarası bir yolcu otobüsünün gizli bölmelerde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 01 ALB 025 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, motor ve arka yolcu koltuğuyla araç camı arasında bulunan gizli bölmelerde, 8 bin 950 paket kaçak sigara bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Adana yolcu otobüsü kaçak sigara