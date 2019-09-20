Türkiye

Yolcu otobüsünün gizli bölmelerinden 8 bin 950 paket kaçak sigara çıktı

20 Eylül 2019 Cuma 10:47 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 10:47

Adana'da şehirlerarası bir yolcu otobüsünün gizli bölmelerde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.