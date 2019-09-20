Türkiye
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 17 yaralı20 Eylül 2019 Cuma 10:30 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 10:32
Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı.
Tercan-Aşkale kara yolu Tepebaşı mevkiinde Süleyman Gürkaner'in kullandığı 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü, önünde giden bir tıra arkadan çarptı.
Otobüsteki 17 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.
2 yaralının durumu ağır
Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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