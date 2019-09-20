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İstanbul'da orman kundaklayan 1 kişi gözaltına alındı20 Eylül 2019 Cuma 10:11 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 10:54
İstanbul Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Kundaklama anına ilişkin yeni bir görüntü de ortaya çıktı.
İstanbul'un Pendik ilçesindeki Aydos Ormanında dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
[İstanbul'un Pendik ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Fotoğraf: DHA]
Yangının başladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde, bir kişi, yangının çıkmasından hemen sonra, hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
Bu görüntülerin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde özel ekip kuruldu.
Çalışmalar sonucunda kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber
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