Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 25.09.2023 09:12

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 can kaybı, 20 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 can kaybı, 20 yaralı
[Fotograf: İHA]

Gece saatlerinde Malatya karayolu Başakpınar Mahallesi yakınlarında bulunaKanber Mevkiinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarken, sürücü ile birlikte içerisindeki S.K.B. hayatını kaybetti, otobüste bulunan 20 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 20 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER
Trafik Kazası Kayseri
Sıradaki Haber
Kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:28
Çanakkale açıklarında 78 kaçak göçmen yakalandı
09:24
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
09:23
Mevlit Kandili yarın idrak edilecek
09:09
Kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
09:00
Borsa'da açılış seansına dair yeni düzenleme
08:51
Ukrayna: Odessa Limanı Rusya'nın saldırısına uğradı
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
FOTO FOKUS
Kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ