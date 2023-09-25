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Türkiye
AA 25.09.2023 08:33

Kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yakalanan teröristlerin 9 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 21 güvenlik görevlisinin yaralanması olaylarına katıldığı tespit edildi.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları fotokapana yakalandı. Yerleri tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.

Kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan terörist sağ yakalandı

Şırnak İli Güçlükonak ilçesi kırsalında Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında kırmızı kategoride aranma kaydı bulunan sözde Botan sorumlusu ve aynı zamanda Gabar eyalet sorumlusu olarak faaliyet yürüten Ercan Serhat kod adlı Reis Gülturan adlı terörist çıkan çatışmada silahı ile birlikte sağ olarak yakalandı. 

Teröristin Şırnak ilinde 2016-2022 yılları arasında, 7 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 20 güvenlik görevlisinin yaralandığı 7 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

Gri kategoride aranan terörist 2 güvenlik görevlisini şehit etmişti

Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen gri kategoride aranma kaydı bulunan Agit Berxwedan kod adlı Habib Karakoç, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Diyarbakır ve Muş illerinde 2012-2022 yılları arasında, 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldığı tespit edildi.

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Kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
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