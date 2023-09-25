Aşırı hız yapan araç park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

İstanbul Kadıköy'de 01.00 sıralarında, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde yaşanan olayda Şenol Can Yılmaz'ın hâkimiyetindeki araç aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, önce park halindeki araca, ardından da onun önünde yine park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Kazanın ardından sürücünün yanındaki arkadaşı ve kendisi hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı kişileri Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.