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Türkiye
DHA 25.09.2023 06:19

İki gündür kayıp olan down sendromlu Durukan'ın cansız bedeni bulundu

İzmir'in Karaburun ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu down sendromlu Durukan Hamamcı'nın iki gün süren aramalar sonucunda ormanlık alanda cesedi bulundu.

İki gündür kayıp olan down sendromlu Durukan'ın cansız bedeni bulundu
[Fotograf: DHA]

Karaburun ilçesinde oturan down sendromlu Durukan Hamamcı, iki gün önce evinden çıktı. Hamamcı'nın uzun süre eve gelmemesi üzerine endişelenen ailesi, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen jandarma, arama çalışması başlattı.

Hamamcı'nın bulunması için AFAD ekipleri de bölgeye gelerek çalışmalara destek verdi.

Durukan Hamamcı'nın yaşadığı bölgede, dron ve iz sürme köpekleri ile termal kameralar da kullanıldı.

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İki gün arama çalışmaları sonucunda, Hamamcı'nın cansız bedeni Karaağaç mevkisine giden yolun kenarında bulundu.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında, Hamamcı'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Durukan Hamamcı'nın ilk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir darp veya yara izi olmadığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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