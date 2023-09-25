Trafik kazasına müdahaleye giden itfaiyenin de karıştığı kazalarda 8 kişi yaralandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde Berat K. idaresindeki otomobil refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride geçerek sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Berat K. ile araçlarda bulunan İsmail A, Beyza K. ve Umut Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazaya müdahaleye giden Ferhat Ş. idaresindeki itfaiye aracı ise Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi'nde Erdoğan Ç. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Sürücüler ve itfaiye aracında bulunan Metin A. ve Ali Y. yaralandı.
Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.