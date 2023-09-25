Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.09.2023 03:17

Trafik kazasına müdahaleye giden itfaiyenin de karıştığı kazalarda 8 kişi yaralandı

Kastamonu'da trafik kazasına müdahaleye giden itfaiye aracının da karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Trafik kazasına müdahaleye giden itfaiyenin de karıştığı kazalarda 8 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde Berat K. idaresindeki otomobil refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride geçerek sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Berat K. ile araçlarda bulunan İsmail A, Beyza K. ve Umut Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya müdahaleye giden Ferhat Ş. idaresindeki itfaiye aracı ise Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi'nde Erdoğan Ç. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Sürücüler ve itfaiye aracında bulunan Metin A. ve Ali Y. yaralandı.

Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER
Kastamonu Trafik Kazası İtfaiye
Sıradaki Haber
Alanya'da yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:26
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar hafta ortasından sonra düşecek
04:11
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı
03:38
Mısır: Hedasi Barajı'na ilişkin müzakerelerde kayda değer bir ilerleme sağlanmadı
03:03
Alanya'da yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 1 yaralı
02:23
Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
01:51
Ordu'daki yangında 7 bungalov kullanılamaz hale geldi
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
FOTO FOKUS
Bisikletini kurtarmak isterken canından oluyordu
Bisikletini kurtarmak isterken canından oluyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ