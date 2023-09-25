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Türkiye
AA 25.09.2023 03:00

Alanya'da yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütünün ağaçlık alana düşmesi sonucu Belarus uyruklu turist hayatını kaybetti, pilot yaralandı.

Alanya'da yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Yamaç paraşütü pilotu A.Ş, Belarus uyruklu D.S. ile yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için Dinek Mahallesi'ndeki 800 metrelik Yassıtepe'den atlayış yaptı.

Havada süzülen paraşütçüler, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belarus uyruklu turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan tandem pilotu da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansa ulaştırıldı. Pilot A.Ş, hastaneye kaldırıldı.

D.S'nin cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Antalya Yamaç Paraşütü
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