Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.09.2023 01:08

Kilis'te ihbara giden polise sıcak su atıldı: 2'si polis 4 yaralı

Kilis'te ihbara giden polis ekiplerine sıcak su atılması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te ihbara giden polise sıcak su atıldı: 2'si polis 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Söğütlüdere mesire alanında bir araçtan yüksek sesle müzik dinlenerek çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi uyardı.

Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerinin üzerine sıcak su atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 Yunus polis ile İ.H.K. ve H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi gözaltına aldı.

ETİKETLER
Kilis Polis
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:47
Ermenistan'da iktidarı ele geçirme ve Başbakan'a suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı
00:22
Kocaeli'de 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidecek
00:15
Bisikletini kurtarmak isteyen çocuk kamyonun altında kaldı
23:53
Bingöl'de nehirde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
23:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ali Cengiz'i tebrik etti
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
FOTO FOKUS
Bisikletini kurtarmak isterken canından oluyordu
Bisikletini kurtarmak isterken canından oluyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ