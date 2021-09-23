Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bartın-Zonguldak kara yolunda yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Bartın-Zonguldak kara yolu Akmanlar mevkiinde meydana geldi. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Otobüs ise çarpmanın etkisiyle devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Etiketler: Bartın Trafik Kazası Zonguldak
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