Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı: D-100 kapandı
Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Kartal istikametinde İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralanırken, D-100 Kartal istikameti trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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