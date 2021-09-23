Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil avize dükkanına girdi
İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil avize dükkanına girdi.
Esenyurt'ta, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil, yol kenarındaki avize dükkanına girdi. Kazada iş yerinde ve araçta hasar oluştu.
Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde avize dükkanına girerek durabilen otomobildeki 4 kişinin olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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