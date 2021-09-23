Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaçkar Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.
Çamlıhemşin'deki Kaçkar Dağı'nın zirvesi, yağan karla bembeyaz oldu. 3 bin 937 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde, beyaz örtüyle güzel manzara oluştu.
Eylül ayında yağan karla hava sıcaklığında da düşüş meydana geldi.
Etiketler: Kar Yağışı Rize
Son Haberler
- 11:58
- 11:49
- 11:49
- 11:44
- 11:45
Sıradaki Haber
Bolu Dağı'nda otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz