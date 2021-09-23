Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıyer'de zincirleme kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Sarıyer'de bir İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bahçeköy Merkez Mahallesi Bahçeköy Caddesi üzerinde seyreden İETT otobüsü ile iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle yol çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanması ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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