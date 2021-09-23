Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Valisi: 65 yaş üstü büyüklerimizin 3. doz aşı oranı yüzde 64
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların üçüncü doz aşılanma oranının yüzde 64 olduğunu açıkladı.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul'daki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
#İstanbul’da 1.316.317 hedef nüfusa sahip yaş ve üstü büyüklerimizin #aşı oranları:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2021
1.doz % 91,2
2.doz %88,9
3.doz %64,3
Değerli büyüklerim
3.doz aşılarınızı olmanız için
sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor.
Ayrıca telefonla da arayacağız#AşıEnBüyükGücümüz pic.twitter.com/a75jhU7YGN
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da 1.316.317 hedef nüfusa sahip 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 91,2, 2. doz yüzde 88,9, 3. doz yüzde 64,3. Değerli büyüklerim 3. doz aşılarınızı olmanız için sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor. Ayrıca telefonla da arayacağız."
Etiketler: Koronavirüs Aşısı İstanbul Ali Yerlikaya
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