İstanbul istikametinde seyreden Recep Y. idaresindeki otomobil, Karanlıkdere mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile Arife ve Tevdiye Y, polis, jandarma, sağlık ve kaza kırım ekiplerince güçlükle kurtarıldı.

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.