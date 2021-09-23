Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde otomobilin bariyerlere saplanması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
İstanbul istikametinde seyreden Recep Y. idaresindeki otomobil, Karanlıkdere mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Otomobil, çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile Arife ve Tevdiye Y, polis, jandarma, sağlık ve kaza kırım ekiplerince güçlükle kurtarıldı.
Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Bolu
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