Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: Arşiv (AA)]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
2 uçak ve 10 helikopterle havadan, 17 arazözle de karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönümlük ormanlık alanda hasar oluştuğu öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, 1 dönümlük alan zarar görmüştü.
Etiketler: Orman Yangını
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