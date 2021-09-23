Manavgat Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, gümrük kaçağı parfüm satışı yaptığı belirlenen, Ilıca Mahallesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, 7 bin 950 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli M.Y, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.