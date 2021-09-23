Faytonların kaldırılmasının ardından adalarda akülü araçlar yaygınlaştı.

Ancak UKOME, kazalara neden olduğu ve yaya yoluna park edildiği gerekçesiyle bu araçların kaldırılması kararını aldı.

5 Ekim'den itibaren adalarda şahsi akülü araçları kullanmak yasak. Uyarı afişleri birçok noktaya asıldı.

Engellilere ait araçlar ise bu kararın dışında tutulacak. Ayrıca Adalar'da ikamet edip 66 yaşından gün alan ve gerekli sürücü belgesine sahip olanlar da akülü araç kullanılabilecek.