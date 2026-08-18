Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

Hamit T'nin kullandığı İstanbul-Bodrum seferini yapan bir firmaya ait yolcu otobüsü, Söke-Milas kara yolunda aynı yönde ilerleyen İlter D. yönetimindeki demir yüklü tırla çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 18 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Milas Kaymakamı Vural Karagül de bölgeye giderek kazayla ilgili bilgi aldı.