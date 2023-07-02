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Türkiye
TRT Haber 02.07.2023 18:10

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı

Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin, kavşakta çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 21 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]

Kaza, öğlen saatlerinde Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı çevre yolu kavşağında meydana geldi.

Yaşar Tiryaki yönetimindeki minibüs, kavşakta Turgut Ceylan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs köprü ayağına çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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