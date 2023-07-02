Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı çevre yolu kavşağında meydana geldi.
Yaşar Tiryaki yönetimindeki minibüs, kavşakta Turgut Ceylan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs köprü ayağına çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.