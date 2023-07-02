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Türkiye
AA 02.07.2023 17:42

İstanbul'da orman yangınlarına karşı denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Maltepe'deki orman ve mesire alanlarında güvenlik, tarama ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İstanbul'da orman yangınlarına karşı denetim yapıldı
[Fotograf: AA]

İstanbul Valiliğinin, artan hava sıcaklıkları sonrası yangınların engellenmesi için ormanlık alanlara girişleri, mesire alanlarında ise ateş yakmayı engelleyen kararının ardından emniyet ekipleri kentte denetimlerde bulunuyor.

Ekipler, Kurban Bayramı tatilinin son günü Maltepe'deki ormanlık alanlar ile mesire alanlarında denetimlerde bulunup, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

İstanbul'da orman yangınlarına karşı denetim yapıldı

Uygulamaya, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Yunus timleri, Atlı Polis Grup Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Köpek Eğitim Merkezinden yaklaşık 150 polis ile Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopter katıldı.

Dron destekli uygulamada ekipler, Karasu Mesire Alanı ve diğer ormanlık alanlarda ateş yakılıp yakılmadığını kontrol etti, vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

İstanbul'da orman yangınlarına karşı denetim yapıldı

Mesire alanında yakılan ateşler söndürtülürken, işletme sahipleri ve vatandaşlar, Valilik kararı hatırlatılarak uyarıldı.

Piknik yapan bazı vatandaşlar, uygulama ve bilgilendirme faaliyetleri için ekiplere teşekkür ederek, orman yangınlarına karşı denetimlerin devam etmesini istedi.

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