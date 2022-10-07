Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yola fırlayan çocuk ölümden kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada
Arnavutköy’de caddeye koşan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi. Olası faciadan kıl payı kurtulan çocuğun ayağı ezildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Arnavutköy'de ailesiyle birlikte yürüyen küçük çocuk aniden yakınının elini bırakarak caddeye doğru koşmaya başladı.
O esnada caddeden geçen bir otomobil küçük çocuğu fark etmeyerek ayağının üzerinden geçti.
Olası faciadan kıl yapı dönülürken yaşananlar bir işyerinin güvelik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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