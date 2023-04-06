Yol çöktü, otomobiliyle 1 metrelik çukura düştü

Fatih Mahallesi İbrahim Ay Caddesi’nde yaşayan emekli albay Mustafa Türkselçi’nin kullandığı otomobil, siteden çıktıktan sonra yolda aniden çökme meydana geldi.

Otomobil oluşan 1 metre derinliğnideki çukura düştü. Araçta mahsur kalan Mustafa Türkselçi, komşularının yardımıyla çıktı. Otomobil ise getirilen vinç ile çukurdan çıkarıldı.

Giderken aniden yolun çöktüğünü söyleyen Mustafa Türkselçi şöyle konuştu:

"Ben arabamı kapalı garajından aldım, virajdan döndüm ve çukurun içinde düştüm. Yol çöktü, arabam yolun içine düştü. Bir kurtarıcı geldi, ‘Ben bunu kurtaramam’ dedi. Sonra büyük vinç geldi, aracımı kurtardı. Allah’ıma şükürler olsun, canıma bir şey gelmedi"