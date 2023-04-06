Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Kaza, Alaca ilçesi Zile Kavşağında meydana geldi. Esra Ş. yönetimindeki otomobil ile Ahmet S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki şarampole uçtu.

Kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Selma Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri geldi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Esra Ş. ve Sema Ç. Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.