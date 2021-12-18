Sivas’ta geçtiğimiz gün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gece yarısından itibaren şehir merkezinde de etkisini gösterdi.

Sivaslılar uzun süredir bekledikleri karın yağmasından dolayı mutluluk yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağış çarşambaya kadar sürecek

İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Doğanşar ve Hafik ilçelerinde 40 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Ekipler ise karla kapanan yolları açık tutmak için yoğun mücadele veriyor.

Kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: İHA]

Hakkari

Hakkari'de dün gün etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 8 köy ve 17 mezra, Şemdinli'de 7 köy ve 18 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise 1 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, 16 köy ve 40 mezra yolunun yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

[Fotoğraf: İHA]

Van

Van'da aralıklarla devam eden kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden kent merkezi ile ilçelerdeki 90 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bitlis

Bitlis'te de olumsuz hava koşulları dolayısıyla 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışının etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Muş

Muş'ta ise kar nedeniyle kapalı bulunan 17 köy ve 24 mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.