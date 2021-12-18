Yurdun büyük bölümünde kendini gösteren kar yağışı Aksaray’da da etkisini sürdürüyor.

Dün sabaha karşı başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. Gece yarısı da etkisini artırarak devam eden ve yaklaşık 23 saattir aralıksız yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı olumsuzları da beraberinde getirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Ağaçlar karın ağırlığını kaldıramadı

Aralıksız yağan ve ağaçların dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaçların devrilirken, bazı ağaçlarda ise dalları kırılarak sarkıklara neden oldu.

Hacı Hasanlı Mahallesi ve Ereğli Kapı Mahallesi'nde yoğun kar yağışına dayanamayan ağaçlar kökünden koparak park halindeki üç aracın üzerine devrildi.

Her iki otomobilde de maddi hasar meydana gelirken Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla ağacı hızarla keserek polis ekiplerinin de yardımıyla kaldırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin yardımıyla kurtarıldı

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından üzerindeki dallardan kurtarılan otomobiller sahibinin gelmesiyle ağaç altından sürülerek çıkarıldı.

Kent genelinde emniyet ve polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]