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Türkiye
AA 04.07.2026 12:30

Yılın ilk yarısında tedavisi tamamlanan 2 bin 205 yaban hayvanı doğaya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 2 bin 205 yaban hayvanının tedavisini tamamlayarak yeniden doğayla buluşturdu.

Yılın ilk yarısında tedavisi tamamlanan 2 bin 205 yaban hayvanı doğaya bırakıldı

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, DKMP Genel Müdürlüğünün yaban hayvanlarına yönelik yürüttüğü tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğal afet, yaralanma, hastalık veya bitkin düşme gibi nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan yaban hayvanlarının tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırıldığını ifade eden Çokçetin, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Yaban Hayvanları Birimi ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında, tedavisi tamamlanan 2 şah kartalı ile 6 kerkenezin ait oldukları doğal ortama bırakıldığını aktaran Çokçetin, salım sonrası izleme faaliyetleri kapsamında 2 şah kartalına uydu vericisi takıldığını bildirdi. Çokçetin, bu sayede kuşların hareketlerinin ve doğaya uyum süreçlerinin bilimsel yöntemlerle takip edileceğini kaydetti.

"11 kurtarma ve rehabilitasyon merkezinde hizmet veriliyor"

Yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının geçmişine değinen Çokçetin, 2000'li yılların başına kadar üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin işbirliğiyle yürütülen bu hizmetlerin, günümüzde daha kurumsal bir yapıda sürdürüldüğünü belirtti.

Çokçetin, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bugün Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, ülke genelinde faaliyet gösteren 11 yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezinde bu hizmetler modern imkanlarla yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2012-2025 yılları arasında, 84 bin yaban hayvanının tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yılın ilk 6 ayında ise ülke genelinde tedavisi tamamlanan 2 bin 205 yaban hayvanı, yeniden doğayla buluşturuldu."

Yaban hayvanlarının uyum süreçleri bilimsel yöntemlerle izleniyor

Rehabilitasyon merkezlerinde acil müdahale, görüntüleme, cerrahi ve yoğun bakım hizmetlerinin yanı sıra türlere özgü davranış rehabilitasyonu programlarının da uygulandığını dile getiren Çokçetin, hayvanların salım öncesinde kapsamlı sağlık taramalarından geçirildiğini, paraziter ve enfeksiyöz hastalık kontrollerinin yapıldığını anlattı.

Salım sonrasında uygulanan takip yöntemlerine de değinen Çokçetin, halkalama, elektronik verici ve diğer işaretleme metotlarıyla yaban hayvanlarının doğal yaşama uyum süreçlerinin, hareketlerinin ve yaşam alanı kullanımlarının bilimsel olarak izlendiğini sözlerine ekledi.

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