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Türkiye
AA 04.07.2026 12:18

Kene bir can daha aldı

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Kene bir can daha aldı

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu'ya, yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.

Kolcu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Kolcu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Kolcu'nun cenazesinin Poyrazalan köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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