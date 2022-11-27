Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 02:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kaldılar
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılın ilk kar yağışını izlemek için çıktıkları dağda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Bursa'da kar yağışı izlemek isteyen 5 arkadaş araçlarıyla kırsal Kıran Mahallesi'ne geldi.
Tepeye tırmanırken araçlarıyla kayaya çarpan 5 kişi burada mahsur kaldı. Yardım talebinde bulunan 5 kişi için AFAD, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla 5 kişi bulundukları yerden kurtarıldı. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve sürücü S.B'nin ifadesi alınmak üzere İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü belirtildi.
Etiketler: Bursa Kar Yağışı
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