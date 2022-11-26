Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 22:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt'te yoğun kar: Mahsur kalan yolcular kurtarıldı
[Fotograf: TRT Haber]
Siirt'te kar yağışı etkisini gösterdi. Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan yolcular kurtarıldı.
Pervari ilçesi Geçittepe bölgesinde güvenlik korucularını taşıyan hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak aracın güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.
Şirvan ilçesinde de kar nedeniyle Cevizlik ve Oya köy yolları ulaşıma kapandı.
Cevizlik köy yolunu açan Karayolları ekipleri, Karker Tepesi mevkiinde mahsur kalan 20 araçta bulunan yolcuları da kurtardı.
Etiketler: Kar Yağışı Siirt
Son Haberler
- 00:35
- 00:24
- 00:02
- 23:36
- 23:27
Sıradaki Haber
Bursa'da olaylı maç: 1'i polis 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz