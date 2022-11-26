Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alakuş Mahallesi mevkiinde, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda bulunan Fahri Çelik, Sultan Çelik ve Garibe Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, Sırrı Çakmak ile Fatma Çelik yaralandı.
Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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