Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karkamış'ta eğitime 2 gün ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce roketli-havanlı saldırıya uğrayan Gaziantep'in Karkamış ilçesinde eğitime 2 gün daha ara verildi.
Karkamış Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde eğitim-öğretime 28-29 Kasım tarihlerinde ara verilmiştir" sözleri kullanıldı.
21 Kasım Pazartesi günü, terör örgütü tarafından Suriye'nin kuzeyinden 10 havan/roketli saldırı düzenlenmiş, atılan havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etmiş, bazı roketler ise boş araziye düşmüştü.
Saldırıda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından eğitime 1 hafta ara verilmişti.
Etiketler: Gaziantep
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