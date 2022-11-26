Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: Reuters]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 23.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 9,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 154,07 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 26, 2022
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [154.07 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2022-11-26
Saat:23:09:32 TSİ
Enlem:35.27 N
Boylam:27.774 E
Derinlik:9.06 km
Detay:https://t.co/bDIwyAVfAA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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