Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıldıztepe Kayak Merkezi beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışını fırsat bilenler Yıldıztepe Kayak Merkezine geldi. Ziyaretçilerin bir kısmı teleferiğe binerken, bazıları ise kartopu oynadı.
Ilgaz Dağı Turizm İşletme Müdürü İlhan Dikmen uzun zamandır bekledikleri kar yağışının başladığını söyledi:
“Kayak sezonumuzu önümüzdeki hafta açmayı planlıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz."
Etiketler: Turizm
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