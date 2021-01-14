Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 28 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 28 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 28 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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