İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli bir kişinin evinde yapılan aramada 162 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik operasyonda ise 226 gram sentetik uyuşturucu yakalandı.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.