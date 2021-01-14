Yenigün Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda apartmana giren hırsız, önce kapısının önünde ayakkabıların bulunduğu bir dairenin önünde durdu.

Beğendiği bir botu deneyen ve ayağına uyunca, kendi spor ayakkabısını bırakan hırsız, yeni botlarla apartmandan ayrıldı.

Hırsızın görüntüleri bina içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.