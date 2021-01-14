Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Önce denedi, sonra çaldı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’da bir apartmana giren hırsız, çalacağı ayakkabıyı önce denedi, ardından kendi ayakkabısıyla değiştirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Yenigün Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda apartmana giren hırsız, önce kapısının önünde ayakkabıların bulunduğu bir dairenin önünde durdu.
Beğendiği bir botu deneyen ve ayağına uyunca, kendi spor ayakkabısını bırakan hırsız, yeni botlarla apartmandan ayrıldı.
Hırsızın görüntüleri bina içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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