Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de dolu 600 dekar tarım arazisine zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde dünkü dolu yağışı nedeniyle 600 dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü açıklandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün etkili olan dolu yağışı sonrası ön hasar tespit çalışmasının tamamlandığı belirtildi.
Çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Kaklıktaşı, Tepetaşpınar, Pirömerli, Belen ve Karadiken mahallelerinde nergis, bakla, bezelye ve yeşil soğan gibi ürünlerin ekili olduğu 600 dekarlık ekili tarım arazisinin zarar gördüğünün tespit edildiği kaydedildi.
Dolu nedeniyle oluşan zararın, 1 milyon lira civarında olduğu ifade edildi.
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