İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüpheliye ait Melikgazi ilçesinde bulunan iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu anlaşılan 459 adet bronz ve gümüş sikke, 18 adet çeşitli şekillerde obje, 8 adet tarihi yüzük ve 3 adet tarihi mühür ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

2 şüpheli gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.