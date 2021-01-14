Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de yapılan tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen sikke, obje yüzük ve mühür ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüpheliye ait Melikgazi ilçesinde bulunan iş yerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu anlaşılan 459 adet bronz ve gümüş sikke, 18 adet çeşitli şekillerde obje, 8 adet tarihi yüzük ve 3 adet tarihi mühür ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.
2 şüpheli gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Tarihi Eser
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