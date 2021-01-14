Çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile Şırnaklı kadınlar, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Tırnakçı HDP', 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', ‘Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir’ sloganları attı.

Diyarbakır annelerine destek verdiler

Şırnaklı kadınlar, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde 500 gündür evlat nöbeti tutan annelere destek vermek amacıyla görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

"Yağmur da yağsa kar da yağsa biz çocuklarımızın peşini bırakmayacağız"

HDP binası önüne, 5 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Doğan için gelen Hamdiye Arslan, "Yağmur da yağsa kar da yağsa biz çocuklarımızın peşini bırakmayacağız. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Bu küçücük çocukların hakları, tüm insanların haklarından daha önemlidir. Yeter artık. Annelerin, bizlerin yürekleri yanmasın. Çocuklarımızı bize versinler. Biz hak, hukuk mücadelesi veriyoruz" dedi.