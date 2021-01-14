Karapınar ilçesi Konya Caddesi’nde bir işyerinin çatısı fırtına sebebi ile en işlek yola düştü. O sırada kaldırımdan yürüyen bir kişi saniyelerle ölümden döndü.

Önce demir parçasını fark eden vatandaş, duvara yaslanıp kendisini korumaya çalıştı. Ardından demir parçası ve çatı yola düştü.

O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.