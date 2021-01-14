Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çatıyı son anda fark eden kişi ölümden döndü
Konya’da etkili olan fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçarak, yola düştü. O sırada kaldırımda yürüyen kişi, çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Karapınar ilçesi Konya Caddesi’nde bir işyerinin çatısı fırtına sebebi ile en işlek yola düştü. O sırada kaldırımdan yürüyen bir kişi saniyelerle ölümden döndü.
Önce demir parçasını fark eden vatandaş, duvara yaslanıp kendisini korumaya çalıştı. Ardından demir parçası ve çatı yola düştü.
O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Fırtına
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