Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Ankara’da
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale ruhunu hatırlatma hedefi ve “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” sloganıyla yola çıkan müze, Ankara’da ziyaretçilerini bekliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve Çanakkale’den yola çıkan mobil müze, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda ziyarete açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs dolayısıyla bütün önlemlerin alındığı müzede 7 ayrı vitrinde ziyaretçilere Çanakkale Savaşı anlatılıyor.
Müze, Gölbaşı’ndan sonra Çankaya ve Yenimahalle’de de Ankara halkının ziyaretine açık olacak.
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