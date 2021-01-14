Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve Çanakkale’den yola çıkan mobil müze, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda ziyarete açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Koronavirüs dolayısıyla bütün önlemlerin alındığı müzede 7 ayrı vitrinde ziyaretçilere Çanakkale Savaşı anlatılıyor.

Müze, Gölbaşı’ndan sonra Çankaya ve Yenimahalle’de de Ankara halkının ziyaretine açık olacak.