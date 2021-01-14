Kar yağışının yanı sıra suni karlama sistemiyle aralık ayında sezona hazır hale getirilen Palandöken Kayak Merkezi, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere yeni tip koronavirüs (COVID-19) döneminde güvenli tatil imkanı sunuyor.

Sezon başında Türkiye'nin birçok kayak merkezinde yaşanan kar sıkıntısı nedeniyle kayakseverlerin ilgi gösterdiği Palandöken'e, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) girişimleriyle birçok Avrupa ülkesinden turist geldi.

COVID-19 salgını nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı otellerde konaklayan turistler, aileleriyle snowboard, kayak ve kızak yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Aralık başından bu yana 30 bin yabancı turist geldi

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken, aralık ayının başından bu yana yaklaşık 30 bin civarında yabancı turisti misafir ettiklerini söyledi.

Bu sayıyı mart ayı sonuna kadar 500 bine ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Özeken, "Bu hafta sonu için bir müjdeli haber geldi. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle hafta sonu kısıtlamalarında otellerde konaklayan turistler kayak yapabilecek." dedi.

"İran ve Arap pazarından da talep var"

Yabancı misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Özeken, "Sadece Ukrayna ve Rusya pazarı değil, şu an İran ve Arap pazarından da talep var. İran kapısında bir sıkıntımız var, o kapının açılmasını bekliyoruz. Şu an Palandöken'de Avusturya ve Yunanistan'dan da gelen misafirlerimiz var." diye konuştu.

Özeken, otellerin yüzde 80 doluluk kapasitesiyle faaliyet gösterdiğini belirterek, yarıyıl tatili döneminde büyük talep gördüklerini dile getirdi.

18 kilometreye kadar kesintisiz kayak yapılabiliyor

Misafirleri erken rezervasyona yönlendirdiklerini aktaran Özeken, "Havalimanından Palandöken'e sadece 15 dakikada ulaşım sağlanıyor. 70 kilometreye kadar pistlerin bulunması, 18 kilometreye kadar kesintisiz kayağın yapılabileceği bir pistin bulunması ve hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi, buranın diğer kayak merkezlerinin farkını ortaya koyuyor." dedi.

Özeken, Palandöken'deki otellerin tamamının Kültür ve Turizm Bakanlığının vermiş olduğu Güvenli Sertifikasyon Belgesi'ni aldığını sözlerine ekledi.