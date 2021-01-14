Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, FETÖ/PDY mahrem yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve haklarında yakalama kararı olan B.U. ve karısı R.U.'yu takibe aldı.

Zanlılara ait aracı İstanbul yolu üzerinde durduran ekipler, firari karı kocayı gözaltına aldı.

B.U.'nun fizik öğretmenliğinden, R.U.'nun ise felsefe öğretmenliğinden ihraç edildiği, 2017'den bu yana firari olarak arandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

